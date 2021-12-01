Банковский сектор Кувейта намерен инвестировать в экономику Ливии

Триполи, 1 декабря. Кувейтские делегаты намерены внести вклад в развитие экономики Ливии, сообщают местные СМИ.

Это произошло во время встречи министра нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммада Ауна с главой инвестиционных фондов Национального банка Кувейта (NBK) Салманом Саббаром. Ливийский чиновник рассказал членам делегации о задачах ведомства и его планах на будущее, а также представил обзор многочисленных возможностей своей страны в различных сферах экономической деятельности. Он подчеркнул, что ПНЕ поощряет арабские инвестиции как государственные, так и частные, и придает им большое значение.

Участниками переговоров также стали гендиректор Сельскохозяйственного банка Фатхи Милуда Абу Шарайи и председатель ливийского Совета нефти, газа и возобновляемых источников энергии. По сообщению пресс-службы министерства, Саббар выразил желание своей страны инвестировать и поддерживать различные проекты в североафриканском государстве.

В начале мая 2021 года Триполи посетил министр иностранных дел Кувейта Ахмад ас-Сабах. В ходе визита он встретился с главой ПНЕ Абд аль-Хамидом Дабибой и председателем Президентского совета Мухаммадом Манфи. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и пути развития отношений.