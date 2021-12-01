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Промоутер Боб Арум назвал примерное число боев Фьюри в 2022 году

Спорт
Промоутер Боб Арум назвал примерное число боев Фьюри в 2022 году
Global Look Press  /  Lukas Schulze/dpa

Лондон, 1 декабря. Промоутер Боб Арум рассказал о количестве поединков, которые планирует провести непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри в будущем году, а также сообщил, когда может состояться ближайший бой 33-летнего спортсмена.

Арум предположил, что следующим соперником «цыганского короля» будет британец Диллиан Уайт.

«Думаю, следующим соперником будет Диллиан Уайт. Я бы хотел, да и сам Тайсон также не против того, чтобы выйти на ринг в конце февраля или марта и провести по крайней мере три боя в 2022 году. Надеюсь, так все и будет. Фьюри готов драться с кем угодно», — передает слова промоутера talkSPORT.

Напомним, в октябре 2021 года Фьюри нокаутировал в 11-м раунде представителя США Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В активе британца 32 поединка, в которых он одержал 32 победы и одну ничью.

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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Боб Арум
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