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Улицу родного города Александра Градского назвали в честь композитора

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 18:40
Общество
Улицу родного города Александра Градского назвали в честь композитора
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Копейск, 1 декабря. Администрация Копейска почтила память композитора Александра Градского. Одна из улиц его родного города была переименована в честь звезды.

Наставник телепроекта «Гoлoс» Александр Градский начал музыкальную карьеру в Москве, однако до переезда музыкант жил в челябинском Копейске, откуда он родом. 28 ноября стало известно о смерти композитора. Администрация города решила увековечить память музыканта: в среду одна из местных улиц была названа в честь Александра Градского. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик в Instagram.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, — в городе Копейске названа улица», — заявил глава администрации.

Церемония прощания с Александром Градским прошла в театре «Градский Холл» 1 декабря. Композитора похоронили в очках, с которыми он не расставался.

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градский артист гoлoc
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