В филиале Музея Победы в Жукове открылась выставка «Победы Маршал»

Выставка посвящена жизни великого русского полководца Георгия Жукова и приурочена к 125-летию со дня его рождения. На площади около 400 квадратных метров представлены более 150 уникальных экспонатов.

Среди предметов экспозиции можно обнаружить уникальные вещи, ранее принадлежавшие лично Георгию Константиновичу. Организаторы рассказывают, что в таком объеме жизненный и военный путь маршала представлен впервые. Вся история становления полководца разделена на восемь тематических зон, от юности до подвигов в Великой Отечественной войне. Также подробно рассказано и о послевоенной деятельности Жукова, включая его участие в разработке ядерного щита страны и реабилитации советских военнопленных.

Любители отечественной истории смогут узнать много и о соратниках военачальника, таких как маршалы Рокоссовский, Иван Баграмян, Иван Конев и другие. Здесь посетителей ждут раритеты, предоставленные из личных коллекций родственников военных.