Компания Opel представила универсал Astra Sports Tourer на платформе EMP2

Берлин, 1 декабря. Немецкая компания Opel представила свой новый универсал Astra Sports Tourer на платформе EMP2. Прием заказов на автомобиль в Европе начнутся в начале 2022 года.

Ожидается, что первые машины клиенты получат в середине следующего года. При этом цены компания пока не раскрывает.

Дизайн модели отсылает к хэтчбеку Astra, главным отличием которого стала узкая светодиодная передняя оптика, объединенная с радиаторной решеткой. Впервые подобный прием был продемонстрирован на концепте GT X в 2018 году.

В линейку двигателей Astra Sports Tourer входят 1,2-литровые турбомоторы мощностью 110 и 130 лошадиных сил. По предварительной информацией, первый двигатель работает только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Тогда как более мощный агрегат может действовать с восьмидиапазонным «автоматом». Помимо этого, имеется еще и дизельный 1,5- литровый вариант мощностью 130 лошадиных сил. Покупателям также будут предложены две гибридные модификации мощностью 180 и 225 лошадиных сил. Эти машины могут передвигаться на одной электротяге.

В сентябре этого года Opel объявил о начале производства мини-электрокара Rocks-E в Марокко. По словам разработчиков, из-за низкой цены эту машину смогут позволить себе многие.