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Политолог Гапоненко: жители Латвии боятся говорить о прошедшем в Риге саммите НАТО

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 18:28
Пресс-центр
Политолог Гапоненко: жители Латвии боятся говорить о прошедшем в Риге саммите НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Санкт-Петербург, 1 декабря. Власти Латвии предприняли беспрецедентные меры, чтобы заставить жителей республики не высказываться о прошедшем в Риге саммите Североатлантического альянса, рассказал сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии, доктор экономических наук Александр Гапоненко.

Министры иностранных дел стран НАТО провели в Риге встречу, ставшую демонстрацией угроз в адрес России. В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», политолог отметил, что место проведения саммита было выбрано не случайно. Оно должно было показать латвийскому правительству, что военно-политический блок готов защищать свою страну. Однако сами латвийцы не могут свободно высказать свое мнение по поводу мероприятия.

«Комментариев нет, поскольку комментировать вот такого рода события — достаточно опасное явление. Я бы хотел обратить внимание, что прямо перед самим саммитом в Латвии и в Прибалтике прошли такие мероприятия, которые иначе как гибридная война трудно назвать. Осудили почти десяток журналистов и редакторов русских изданий, авторов блогеров, которых обвинили в том, что они работают на интересы России», — заявил Гапоненко.

Такие без преувеличения репрессивные меры привели к тому, что жители Латвии теперь попросту боятся говорить о прошедшем в Риге саммите НАТО. Тем не менее политолог рассказал, что в его кругу знакомых происходящее расценивают не иначе, как нагнетание милитаристской антироссийской истерии.

Ранее Гапоненко заявил, что решение прибегнуть к антироссийской политике обернулось для Латвии малоприятными последствиями. Прежде всего это коснулось экономической сферы, отметил политолог.

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Латвия нато рига гапоненко
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