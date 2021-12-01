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Палата депутатов Чили отклонила законопроект о декриминализации абортов

Весь мир
Палата депутатов Чили отклонила законопроект о декриминализации абортов
Pr Scr twitter.com  / 

Сантьяго, 1 декабря. Палата депутатов Чили отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель с 62 голосами за и 65 против. Об этом сообщается на официальной странице нижней палаты парламента южноамериканского государства.

После принятия решения инициатива, предложенная группой депутатов, была отправлена в архив.

Общее рассмотрение и одобрение проекта прошло 28 сентября. После черновой вариант текста был отправлен в Комиссию по делам женщин, где его привели в соответствие с законом о гендерной идентичности.

Обсуждение инициативы в Палате депутатов проведено в ходе двух заседаний 23 и 30 ноября. Проект не получил большинства голосов, необходимого для одобрения какого-либо из вариантов текста.

Тем не менее закон может быть вновь представлен на рассмотрение законодательного органа, так как он в целом одобрен ранее.

До 2017 года в Чили сохранялся прямой запрет на аборты, затем закон смягчили, разрешив прерывать беременность только в случае изнасилования или при наличии соответствующих медицинских показаний.

Ранее тысячи женщин приняли участие в марше против ультраправого кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, который выступает против права на аборт и равенства брака. Он также намерен одарить большими привилегиями замужних женщин.

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аборты чили декриминализация
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