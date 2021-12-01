Сантьяго, 1 декабря. Палата депутатов Чили отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель с 62 голосами за и 65 против. Об этом сообщается на официальной странице нижней палаты парламента южноамериканского государства.

После принятия решения инициатива, предложенная группой депутатов, была отправлена в архив.

????️????????#TrabajoLegislativo



????Estos son los proyectos que votó hoy la Cámara de Diputadas y Diputados.



????Toda la información está en https://t.co/bcfTQRJKQA pic.twitter.com/4OjnIYQrDx — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 30, 2021

Общее рассмотрение и одобрение проекта прошло 28 сентября. После черновой вариант текста был отправлен в Комиссию по делам женщин, где его привели в соответствие с законом о гендерной идентичности.

Обсуждение инициативы в Палате депутатов проведено в ходе двух заседаний 23 и 30 ноября. Проект не получил большинства голосов, необходимого для одобрения какого-либо из вариантов текста.

¡GOLPE PROVIDA A LA MISERIA VERDE! ????????

Los Diputados de Chile rechazaron el proyecto de aborto libre. El pañuelo celeste, gran protagonista de esta gesta de la comunidad. #ChileEsProvida ???? pic.twitter.com/GEGTzDJg7K — Castelar (@castelarprovida) November 30, 2021

Тем не менее закон может быть вновь представлен на рассмотрение законодательного органа, так как он в целом одобрен ранее.

До 2017 года в Чили сохранялся прямой запрет на аборты, затем закон смягчили, разрешив прерывать беременность только в случае изнасилования или при наличии соответствующих медицинских показаний.

Ранее тысячи женщин приняли участие в марше против ультраправого кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, который выступает против права на аборт и равенства брака. Он также намерен одарить большими привилегиями замужних женщин.