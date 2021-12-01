Столтенберг: НАТО не может гарантировать Украине защиту в случае угрозы

Рига, 1 декабря. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация не может предоставить Украине гарантии защиты.

В ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге генсек призвал различать членов Альянса и его партнеров. Говоря о статусе Украины, он отметил, что она относится к второй категории, поэтому военно-политический блок не может гарантировать этой стране защиту в случае угрозы.

«Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов Альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — объяснил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Киев может вступить в НАТО только при согласии на это всех участников организации. Он добавил, что никто не может повлиять на этот процесс.