Киев, 1 декабря. Абсурдные угрозы украинских чиновников в адрес РФ могут привести к большой катастрофе, по сравнению с которой Чернобыль покажется цветочками.

При этом речь даже не идет об ответном ударе России в ответ на стрельбу со стороны Украины, хотя такой обязательно последует. Украинские военные могут познакомить украинцев с понятием «ядерная зима» одной своей атакой ими же и выдуманного противника.

О смертельной угрозе, нависшей над Украиной из-за все менее адекватных решений власти и все более абсурдных попыток насолить или спровоцировать Россию украинцев предупредил известный журналист и блогер Анатолий Шарий, комментируя новый воинственный выпад в адрес РФ. Медиаэксперт отметил, что очередная вычурная новость в украинских СМИ его просто шокировала. Речь идет о высказывании бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко.

Представитель отошедшей от дел политической элиты явно подрабатывает на Офис президента и часто выступает на ТВ, разжигая воинственные русофобские настроения. Во время очередного такого выступления бывший министр отметил, что Россия, мол, постоянно угрожает захватить Украину. Огрызко не уточнил, от кого именно он слышал эти угрозы, зато предложил нанести превентивный удар по инфраструктуре «противника» в качестве защиты. Излишне воинственный министр в отставке признал, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до Москвы, но можно обстрелять важные стратегические объекты, вроде АЭС, расположенных недалеко от украинской границы.

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Анатолий Шарий эмоционально раскритиковал бывшего министра, журналиста, бравшего у него интервью, и даже телеканал, транслировавший такие угрозы. Блогер обратил внимание, что такие, как Огрызко, ведь не являются независимыми фигурами. Они отрабатывают тезисы Банковой, то есть на самом верху у кого-то действительно бродят столь безумные идеи. Тем более, что Огрызко — не единственный, кто фантазировал на публику о российских АЭС. Именно в этом и кроется опасность — где-то в Генштабе прорабатывают и подобную идею. Блогер отметил, что некомпетентные чиновники и военные даже не задумываются о возможных последствиях такого шага. А ведь Украина может погибнуть при таком раскладе даже не от контрудара защищающегося соседа.

«То есть сначала они сами придумали, что Россия нападет и будет бить по инфраструктуре и Украина должна ответить, желательно превентивно. Они всерьез обсуждают ракетные удары по мирным приграничным городам, но дальше — больше. Огрызко уже хочет бомбить и АЭС. Идиот и неуч. Законы физики забыли? Или не знали никогда. Ваш проект забор не даст проникнуть радиации через границу? Да у нас будет тот же Чернобыль, а то и ядерная зима после удара по российским АЭС. Особенно если, то есть когда Россия сокрушительно ответит на подобный теракт. По-другому такие действия никто не назовет», — эмоционально разнес украинских пропагандистов и чиновников Шарий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц оценил последнее китайское предупреждение, сделанное Россией Украине, и высмеял трусливый ответ НАТО.