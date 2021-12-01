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Китай ограничивает импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в водах РФ
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Главные новости дня: 1 декабря

Общество
Главные новости дня: 1 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует дайджест событий 1 декабря.

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Церемония прощания с именитым артистом началась в 10:00 по московскому времени в театре «Градский Холл». Гроб с телом композитора выносили из здания театра под аплодисменты многочисленных поклонников. После этого состоялись похороны Градского на Ваганьковском кладбище. Певец покоится рядом с могилой актрисы Светланы Мизери.

Главные новости дня: 1 декабря
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Татарстане

Следователи и автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии под Елабугой, в которой погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса с вахтовиками допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком. От тяжелых травм скончался один человек. Число пострадавших превысило 20 пассажиров.

Экс-игроку «МЮ» Канчельскису угрожали «сломать ноги» из-за работы в Узбекистане

Несколько дней назад экс-футболист ужинал в одном из московских кафе. К нему подошли трое незнакомцев в масках и поинтересовались, работал ли он в Узбекистане и предлагали ли ему выплату в размере 80 тысяч долларов. Получив подтверждение, они заявили, что свой гонорар он не получит даже через суд, а если не возьмет сумму, которая в 20 раз меньше положенной, его «сделают инвалидом». В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Взрыв бомбы времен ВОВ прогремел на строительной площадке в Мюнхене

Мощный взрыв раздался на строительной площадке Deutsche Bahn в Мюнхене. По предварительной информации, сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны, пишут немецкие СМИ. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Лукашенко пообещал занять сторону Москвы в случае агрессии Украины

Минск займет сторону Москвы в случае агрессии Украины против России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск находится в теснейшей связке с Россией и никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сегодня происходит на Украине.

Главные новости дня: 1 декабря
Федеральное агентство новостей / kremlin.ru / Администрация Президента РФ / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Захарова заявила о переброске половины личного состава ВСУ к линии фронта в Донбассе

Киев направил половину личного состава украинской армии в Донбасс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, к линии соприкосновения на юго-востоке Украины стягиваются 125 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Захарова добавила, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Власти Калининграда назвали улицу в честь погибшего главы МЧС России Зиничева

Улицу Посольскую в Калининграде переименовали в честь погибшего руководителя МЧС России Евгения Зиничева. Отмечается, что на улице пока нет зданий, однако в этом районе в проект заложены школа и детский сад. Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Главные новости дня: 1 декабря
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Занятия по боевой подготовке с участием более 10 тысяч военных стартовали на юге России

Более десяти тысяч военных из танковых и мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) участвуют в плановых занятиях по боевой подготовке на юге России, сообщила пресс-служба ЮВО. В ходе первого учебного модуля запланирована отработка боевого слаживания расчетов и экипажей. Занятия зимнего периода обучения для остальной части подразделений начнутся в пунктах постоянной дислокации в составе второго и третьего модулей.

Размер пенсии некоторых категорий россиян вырос с 1 декабря

Индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии коснулась 1 декабря 2021 года трех категорий россиян. В первую очередь надбавку получат пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Вместо 6 тысяч рублей фиксированная выплата будет составлять чуть выше 12 тысяч. Также индексация затронула закончивших трудовую карьеру в августе и тех, кто подавал заявление на перерасчет пенсии.

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