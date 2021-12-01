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Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине

Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
flickr.com  /  U.S. Embassy Moldova

Вашингтон, 1 декабря. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд пригрозила России введением новых рестрикций. Чиновница сообщила, что Вашингтон наложит ограничительные меры в случае якобы расшатывания ситуации на Украине.

США уже не в первый раз делают подобные заявления. Так, американский государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о готовности страны действовать в случае «вторжения» на Украину.

Виктория Нуланд пообещала Москве санкции, которых «ранее не было». Вашингтон готов наложить рестрикции, если Россия будет якобы дестабилизировать ситуацию в соседнем государстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на деградацию международных отношений. Контакты страдают из-за вмешательства и давления коллективного Запада на другие государства, подчеркнул дипломат.

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