Вашингтон, 1 декабря. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд пригрозила России введением новых рестрикций. Чиновница сообщила, что Вашингтон наложит ограничительные меры в случае якобы расшатывания ситуации на Украине.

США уже не в первый раз делают подобные заявления. Так, американский государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о готовности страны действовать в случае «вторжения» на Украину.

Виктория Нуланд пообещала Москве санкции, которых «ранее не было». Вашингтон готов наложить рестрикции, если Россия будет якобы дестабилизировать ситуацию в соседнем государстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на деградацию международных отношений. Контакты страдают из-за вмешательства и давления коллективного Запада на другие государства, подчеркнул дипломат.