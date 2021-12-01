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Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО

Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Москва, 1 декабря. Россия сделала Украине последнее китайское предупреждение после чего генсек НАТО сразу же поспешил откреститься от поддержки Киева.

Одно слово российского президента заставило всех функционеров Банковой испытать эффект ледяного душа. Причем занервничали не только в Киеве, но и в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Об этом подписчикам канала «Соловьев Live» сообщил военный корреспондент Александр Коц, уточнив, что речь идет о словах Владимира Путина «пока не признанные республики Донбасса». Президент РФ четко дал понять Украине и ее западным покровителям, что скоро Россия признает ЛНР и ДНР, если Киев продолжит саботировать Минские соглашения.

Журналист отметил, что Владимир Путин снова обрисовал для Украины и США красные линии, но на этот раз добавил маленькую деталь, превращающую его высказывание в последнее китайское предупреждение. Президент, в частности, заявил, что, если на территории Украины появятся ударные комплексы НАТО и подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, Россия подготовит зеркальный ответ на новые угрозы. Российский лидер выразил надежду, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну все-таки будет преобладать. Коц обратил особое внимание на слова «свою страну».

«То есть если раньше перспектива размещения каких-то ударных систем на Украине вызывала реакцию исключительно в адрес НАТО с посылом «подумайте, что творите, не надо на нашем заднем дворе разбрасывать свое железо», то в этот раз Владимир Путин фактически лично обратился к Зеленскому, мол, ты о своей то стране подумай. На любое оружие будет жесткая реакция. Это предупреждение уже не западным партнерам, а киевским властям, по сути, последнее китайское предупреждение, за которым последуют конкретные действия. Любопытно, что буквально через пару минут после этого заявления, генсек НАТО, выступавший на саммите в Риге, дал свой трусливый ответ, формально открестившись от поддержки Украины. Если быть точным, он подчеркнул, что альянс за Украину воевать ни в коем случае не будет», — напомнил Александр Коц.

Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Военкор уточнил, что Йенс Столтенберг почти дословно процитировал нерушимое правило НАТО о военной поддержке только членов альянса, пообещав Украине только политическую поддержку. Тем самым он подтвердил предупреждения России и опасения многих украинских экспертов о том, что альянс никак не поможет Киеву в случае любого обострения. Коц высмеял трусливый и показательно поспешный ответ Столтенберга, показавший реальное отношение НАТО к Украине и страх перед Россией.

Ранее политолог Корнейчук рассказал, как продуманная тактика помогла Лукашенко перехватить контроль над Украиной.

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