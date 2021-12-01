Весь декабрь медики смогут бесплатно посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Владимир, 1 декабря. С 1 декабря до нового года сотрудники всех медицинских учреждений смогут посещать экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника на безвозмездной основе. Это один из элементов акции «Герои нашего времени», цель которой — оценка и признание высоких заслуг в борьбе с пандемией COVID-19, сообщают «Владимирские ведомости».

«Абсолютно все медработники — от младшего медицинского персонала и до заведующих больницами — сейчас принимают участие в этой непростой борьбе, — сказал гендиректор ВСМЗ Сергей Рыбаков. — Музей использует все доступные ему возможности, чтобы поблагодарить медиков за их самоотверженный труд».

Также в пресс-службе ВСМЗ отметили, что для бесплатного посещения медицинским работникам будут доступны все экспозиции и выставки музея-заповедника: во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, поселке Муромцево. Единственное условие: при себе необходимо иметь документ, подтверждающий участие в трудовой деятельности медицинского учреждения. Проще говоря — справку с места работы.

Ранее ФАН рассказывал об открытии после реставрации петербургского музея «Невская застава». Учреждение открыло двери для посетителей впервые с 2017 года.