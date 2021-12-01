Киев, 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский не пользуется широким доверием народных масс и рискует не переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи КМИС задали проживающим на Украине респондентам два вопроса: как они относятся к переизбранию экс-артиста «Квартала 95» на второй срок и как бы они оценили Зеленского на посту главнокомандующего в случае «войны с Россией». Результаты исследования общественного мнения оказались крайне неудобными для официального Киева.

Как выяснилось, 58,2% граждан Украины не желают переизбрания политика на новый срок. Похожий показатель и у отношения народа к Зеленскому как к главнокомандующему — лишь 35,9% респондентов видят экс-комедианта во главе армии. Всего в исследовании приняли участие 1203 респондента, проживающие на подконтрольных Киеву территориях.

Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского находится в районе 25%. Как отметил политолог Ростислав Ищенко, это не окончательная цифра, и уровень поддержки бывшего артиста «Квартала 95» еще опустится до 15–16%.