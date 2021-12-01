Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:19
18:17
Армия
Столтенберг: НАТО не может гарантировать Украине защиту в случае угрозы
18:16
Армия
Блогер Шарий пригрозил Украине ядерной зимой после бомбежки российских АЭС
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок

Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский не пользуется широким доверием народных масс и рискует не переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи КМИС задали проживающим на Украине респондентам два вопроса: как они относятся к переизбранию экс-артиста «Квартала 95» на второй срок и как бы они оценили Зеленского на посту главнокомандующего в случае «войны с Россией». Результаты исследования общественного мнения оказались крайне неудобными для официального Киева.

Как выяснилось, 58,2% граждан Украины не желают переизбрания политика на новый срок. Похожий показатель и у отношения народа к Зеленскому как к главнокомандующему — лишь 35,9% респондентов видят экс-комедианта во главе армии. Всего в исследовании приняли участие 1203 респондента, проживающие на подконтрольных Киеву территориях.

Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского находится в районе 25%. Как отметил политолог Ростислав Ищенко, это не окончательная цифра, и уровень поддержки бывшего артиста «Квартала 95» еще опустится до 15–16%.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
украина зеленский опрос
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать