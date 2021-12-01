Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов

Москва, 1 декабря. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития запустить не позднее весны 2022 года льготное кредитования технологических и цифровых стартапов в рамках стратегической инициативы «Взлет от стартапа до IPO».

Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, заявил, что ведомство планировало начать поддержку IT-стартапов с первой половины следующего года. Он также рассказал о разработке дополнительного механизма льготного кредитования. Согласно проекту, заемщик получит под процент, привязанный к ключевой ставке, кредит на сумму до 300 млн рублей на срок до семи лет.

«Мы это все прописали, проект постановления должен до конца года выйти и, соответственно, с первого полугодия следующего года начнем выдачу кредитов», — добавил министр.

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов ранее заявил, что общий годовой оборот стартапов в технологической и цифровой сферы вырастет к 2024 году за счет господдержки до 200 млрд рублей. По его словам, государство окажет поддержку около 8 тысячам проектов.