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Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 1 декабря. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития запустить не позднее весны 2022 года льготное кредитования технологических и цифровых стартапов в рамках стратегической инициативы «Взлет от стартапа до IPO».

Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, заявил, что ведомство планировало начать поддержку IT-стартапов с первой половины следующего года. Он также рассказал о разработке дополнительного механизма льготного кредитования. Согласно проекту, заемщик получит под процент, привязанный к ключевой ставке, кредит на сумму до 300 млн рублей на срок до семи лет.

«Мы это все прописали, проект постановления должен до конца года выйти и, соответственно, с первого полугодия следующего года начнем выдачу кредитов», — добавил министр.

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов ранее заявил, что общий годовой оборот стартапов в технологической и цифровой сферы вырастет к 2024 году за счет господдержки до 200 млрд рублей. По его словам, государство окажет поддержку около 8 тысячам проектов.

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