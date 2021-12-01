Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках

Москва, 1 декабря. Церемония прощания с композитором Александром Градским завершилась в Москве. Вдова музыканта Марина Коташенко пожелала не снимать с покойного мужа очки во время похорон.

Родственники, коллеги и поклонники почтили память Александра Градского на траурной церемонии в театре «Градский Холл». Гроб композитора был установлен на сцене: скорбящие гости поднимались, чтобы возложить цветы и произнести траурную речь, поделиться теплыми воспоминаниями о покойном артисте. Светскому обозревателю Левану Тодуа удалось оказаться на церемонии. Он заметил, что композитор не расстался с любимыми очками даже после смерти, передает издание «Слово и Дело».

«Градский лежит в дорогом гробу, и... почему-то в очках!» — поделился корреспондент.

Вероятно, вдова Градского Марина Коташенко решила оставить очки мужа, ведь они всегда были ключевой деталью его стиля.

Среди родственников присутствовала теща композитора. Она едва не упала в обморок во время церемонии прощания, но вдова Градского удержала мать.