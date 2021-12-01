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Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
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Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы

Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
Федеральное агентство новостей

Пекин, 1 декабря. Япония сильно пожалеет, если попытается силой отобрать Курилы у России, которая превратила эти острова в неприступную для противника крепость.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Токио уже много лет мечтает завладеть российскими островами. Эксперты не исключают, что территориальный спор с подачи японцев может перерасти в полноценный военный конфликт. При этом авторы статьи говорят, что в случае нападения японская сторона сильно пожалеет, передает «ПолитРоссия».

«РФ продолжает укреплять свою военную мощь на Дальнем Востоке и четырех Курильских островах», — уверены эксперты.

Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Отмечается, что в минувшем году на Курилах были развернуты российские зенитные системы С-300В4. Это факт стал неприятным сюрпризом для Японии. Подчеркивается, что эти комплексы имеют гусеничную платформу, которая позволяет повысить эффективность их применения в полевых условиях. По словам экспертов, ловкий маневр России с С-300 лишил Токио шансов захватить Курилы. Из-за этих зенитных систем японцы не смогут получить превосходство в воздухе, а без этого добиться победы над ВС РФ невозможно.

Ранее сообщалось, что расчеты комплексов С-300В4 отразили авианалет условного противника в ходе учений на Курилах. Примечательно, что после этих маневров в Токио поднялась паника, передает «Царьград».

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россия япония курилы вс рф
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