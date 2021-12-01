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Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева

Спорт
Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 1 декабря. Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскритиковал ведущего и комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева.

Российский специалист назвал унизительными слова Губерниева и призвал оставить спортсмена в покое.

«Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое! Я считаю, что Евгения не нужно выгонять из сборной. Пускай он пробежит этап Кубка IBU, там уже видно будет. Возможно, неудачи Гараничева — это последствие его недавней болезни», — цитирует Хованцева «Спорт-Экпресс».

Губерниев заявил, что Гараничев, который неудачно выступил на первом этапе Кубка мира и был отправлен на Кубок IBU, «занимает в сборной чье-то место».

Ранее Гараничев забыл палки перед началом спринта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист потерял около 35 секунд и в итоге пришел к финишу 113-м.

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Все новости / Спорт / Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
Дмитрий Губерниев биатлон Анатолий Хованцев
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