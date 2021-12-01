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Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году

Политика
Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 декабря. Украинские военные, служившие в Крыму в 2014 году, опасались, что на полуострове будут размещены войска НАТО. Вследствие этого они сами предложили коллегам из России взять территорию под свой контроль.

После этого о соответствующем положении дел было доложено президенту России Владимиру Путину, который настоял на референдуме. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тогда НАТО была заточена на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они (украинские военные. – Прим. ред.) предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил, что планирует посетить Крым. По его словам, этот визит будет означать признание Крыма частью России.

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Все новости / Политика / Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году
украина россия белоруссия лукашенко крым
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