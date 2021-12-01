Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году

Минск, 1 декабря. Украинские военные, служившие в Крыму в 2014 году, опасались, что на полуострове будут размещены войска НАТО. Вследствие этого они сами предложили коллегам из России взять территорию под свой контроль.

После этого о соответствующем положении дел было доложено президенту России Владимиру Путину, который настоял на референдуме. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тогда НАТО была заточена на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они (украинские военные. – Прим. ред.) предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил, что планирует посетить Крым. По его словам, этот визит будет означать признание Крыма частью России.