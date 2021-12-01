Россияне будут по-новому получать водительские медсправки с 1 марта

Москва, 1 декабря. Порядок освидетельствования водителей обновляется в Российской Федерации весной следующего года.

Начиная с 1 марта 2022 года, в стране изменятся правила оформления медицинских справок, которые необходимы автомобилистам. Теперь водителям, которых лишили удостоверения за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, либо за отказ от медицинского освидетельствования, необходимо будет сдавать анализы крови и мочи.

При этом тем автолюбителям, которым нужна справка, так как у них закончился срок действия водительских прав, подобные анализы сдавать не придется. К ним же относятся и люди, потерявшие удостоверения, а также впервые получающие права граждане, которые не показывают признаков наркомании или регулярного употребления алкоголя.

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило соответствующий приказ, по которому с бюрократическими сложностями также столкнутся те водители, которые пришли за справкой в состоянии опьянения или похмелья.

Владельцы автомобилей с правым местоположением руля, скорее всего, испытают сложности при попытке пройти технический осмотр, так как проект об отмене ТО приняли в первом чтении, но не одобрили из-за необходимости корректирования.