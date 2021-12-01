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Евгения Медведева и Даня Милохин развеяли слухи о романе

Шоу-бизнес
Евгения Медведева и Даня Милохин развеяли слухи о романе
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 1 декабря. Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин, участвующие в шоу «Ледниковый период», рассказали о своих отношениях. Они подчеркнули, что их связывает только дружба.

Медведева и Милохин дали интервью блогеру Карену Адамяну. Они поговорили на разные темы. Журналист не стал игнорировать тему отношений между звездами. Ведь на протяжении нескольких месяцев ходят слухи, что у Медведевой и Милохина роман.

Фигуристка развеяла слухи о любовных отношениях с тиктокером. По ее словам, они на 100% друзья. Милохин подтвердил это.

«У нас дружеские отношения. Есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Но ты не думаешь, что вы станете встречаться и будете вместе всю жизнь. Она тебе просто нравится, и ты живешь с этим», — добавил блогер.

Даня Милохин и Евгения Медведева познакомились перед съемками «Ледникового периода». Они сразу нашли общий язык. В одном из выпусков фигуристы катались под песню Take Me to Church и покорили жюри. Увидев оценки судей, пара поцеловалась на глазах у всех.

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Все новости / Шоу-бизнес / Евгения Медведева и Даня Милохин развеяли слухи о романе
отношения медведева Милохин
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