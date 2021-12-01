США и ОАГ поздравили Сиомару Кастро с победой на выборах в Гондурасе

Вашингтон, 1 декабря. США и Организация американских государств (ОАГ) поздравили кандидата в президенты Гондураса от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) Сиомару Кастро с победой на выборах.

La OEA calificó como una muestra de madurez política la participación en las elecciones de Honduras y felicitó a Xiomara Castro por la victoria https://t.co/XQRtftH34J — Infobae América (@infobaeamerica) December 1, 2021

Бывший президент Коста-Рики и глава избирательной миссии ОАГ Гильермо Солис назвал прошедшие выборы в стране «хорошей новостью для Центральной Америки».

«В последнее время мы получаем плохие новости о состоянии демократии в Центральной Америке. Гондурас знаменует собой поворотный пункт в правильном направлении. Мне кажется, что во всех наших странах должны проводиться выборы, отражающие широкое участие масс, и плюрализм», — сказал Солис.

При этом глава избирательной миссии ОАГ также подчеркнул ряд аспектов, которые нужно улучшить. Это технические моменты, устранение «кампании ненависти в социальных сетях», а также необходимо уделять больше внимания голосованию гондурасцев, которые проживают за рубежом.

Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро поздравил кандидата от «Партии свободы и восстановления Гондураса» с победой.

«Мы поздравляем Сиомару Кастро с победой на президентских выборах в Гондурасе. Надеемся на скорую работу и сотрудничество с избранным президентом по вопросам демократии, прав человека, устойчивого развития и безопасности», — написал он.

Felicitamos a @XiomaraCastroZ por su victoria en las elecciones Presidenciales de #Honduras. Esperamos trabajar y cooperar pronto con la Presidenta electa en temas de democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible y seguridad multidimensional. https://t.co/bJzjKX2NF2 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 1, 2021

Соединенные Штаты также поздравили Кастро с победой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил высокую явку на этих выборах и активность избирателей.

«Мы поздравляем гондурасцев с хорошей явкой, высоким уровнем безопасности и активным участием гражданского общества, которые ознаменовали эти выборы. Что свидетельствует о неизменной приверженности демократическому процессу», — заявил госсекретарь.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021

Асфура отступает

Основной оппонент Кастро — консерватор и представитель правящей Национальной партии Насри Асфура признал поражение. Он написал у себя на странице в Twitter, что отправился домой к своей сопернице, чтобы лично поздравить с победой.

«Я много раз говорил, что у меня нет врагов, потому что все другие кандидаты были и будут моими друзьями. Сегодня я встретился с Сиомарой Кастро и всей ее семьей. Я пришел к ней домой, чтобы лично поздравить ее, и теперь я говорю, что поздравляю ее с триумфом», — поделился он.

"Yo dije muchas veces, que yo no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán mis amigos". "Hoy me reuní con Xiomara Castro y toda su familia; fui a su casa para felicitarle personalmente y ahora les digo que la felicito por su triunfo y como presidenta electa". pic.twitter.com/qPIwdpvxMd — Papi a la Orden (@titoasfura) December 1, 2021

Выборы в Гондурасе

28 ноября в Гондурасе прошли выборы президента, а также депутатов Конгресса и Центральноамериканского парламента и муниципальных мэров. По итогам подсчета более 40% бюллетеней на них лидирует Сиомара Кастро с 53,61% голосов, Насри Асфура набрал лишь 33,87%. Яни Розенталь от Либеральной партии с 9,21% занимает третье место. Подсчет продолжается. Сиомара Кастро — супруга свергнутого в 2009 году президента страны Мануэля Селайи. В случае победы она станет первой женщиной-президентом Гондураса.