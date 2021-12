США и ОАГ поздравили Сиомару Кастро с победой на выборах в Гондурасе

Вашингтон, 1 декабря. США и Организация американских государств (ОАГ) поздравили кандидата в президенты Гондураса от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) Сиомару Кастро с победой на выборах.

Бывший президент Коста-Рики и глава избирательной миссии ОАГ Гильермо Солис назвал прошедшие выборы в стране «хорошей новостью для Центральной Америки».

При этом глава избирательной миссии ОАГ также подчеркнул ряд аспектов, которые нужно улучшить. Это технические моменты, устранение «кампании ненависти в социальных сетях», а также необходимо уделять больше внимания голосованию гондурасцев, которые проживают за рубежом.

Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро поздравил кандидата от «Партии свободы и восстановления Гондураса» с победой.

Соединенные Штаты также поздравили Кастро с победой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил высокую явку на этих выборах и активность избирателей.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.