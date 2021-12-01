Антикоррупционный эксперт Петраков объяснил, почему в Петербурге нет доступной среды для инвалидов

Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ, эксперт СДС «Безбарьерность» Дмитрий Петраков считает главной причиной медленной реализации программы создания доступной среды для инвалидов в Санкт-Петербурге некомпетентность руководителей, отвечающих за ее реализацию.

Программу «Доступная среда» пытаются реализовать в Санкт-Петербурге с 2011 года, но до сих пор так ничего и не сделано.

«В 2011 году, когда все только начиналось, никто не понимал, что делать. Сейчас понятно, но руководители говорят: мы не знаем, как правильно это делать. И это непонимание процесса застрагивает всех участников программы», — заявил Петраков в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Удобно ли инвалидам передвигаться по Санкт-Петербургу».

По мнению эксперта, именно недостаточная квалификация сотрудников городской администрации, отвечающих за реализацию программы, — главная причина ее длительной реализации.

«Этот элемент отсутствия должных компетенций является базовой первопричиной всех последующих недоработок как в документах, касающихся процесса формирования доступной среды, так и в осуществляемых работах по формированию безбарьерного доступа», — отметил гость студии.

В качестве примера отсутствия должной компетенции эксперт обратил внимание на проблему траволатора на станции метро «Беговая», который давно построен, но не функционирует.

«Мы принимали участие в мероприятиях прокурорского надзора по данному объекту. Там проблема даже не в самом метрополитене, а в неких проектных решениях и работах, которые выполнены», — считает Петраков.

По мнению эксперта, чиновники и профильные ведомства существенно отстают в принятии решений по проблемам, которые встают перед жителями крупного мегаполиса.

«Знания нормативной базы и понимание своих прав у граждан увеличивается с каждым годом. Нужно, чтобы так же увеличивалась компетенция тех специалистов и организаций, которые должны организовывать доступную среду», — пояснил эксперт.

Как городская администрация решает эти проблемы — за примерами ходить не надо. В Санкт-Петербурге второй день идет снег, но коммунальщики его не убирают.

«Понятно, зима наступила внезапно», — иронизировал Петраков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Антикоррупционный эксперт понимает, что задача создания доступной среды для инвалидов решается не быстро. Главное, по его мнению, — учесть те ошибки, которые были приняты в планировании и реализации проектов безбарьерного доступа, при корректировке нормативной базы.

«По факту получается, что с 2011 года мы многое делаем неправильно. Этот снежный ком радостно летит, потихоньку увеличивается, и ошибки, которые были ранее допущены и по каким то причина не исправлены, сейчас плавно перетекают в реализацию национального проекта «Жилье, комфортная городская среда». А это уже другой элемент формирования ответственности», — обратил внимание он.

Петраков считает, что основные ошибки заложены на стадии планирования.

«Работы выполнены, а доступности нет. Начинаем анализировать — почему такое произошло? Оказалось, что при планировании заказчики не формируют задачи с учетом действующей нормативно-технической базы. Отсутствие в должном объеме нормативно-технической документации, в том числе документов национальной системы стандартизации, не дает возможность на выходе обеспечить доступную среду. Вот это проблема, которую нужно решать прежде всего», — считает специалист.

Ранее сообщалось, что зарплату живущих и работающих в интернатах людей с инвалидностью не будут учитывать при расчете платежей за соцуслуги, что позволит им сохранить больше средств на собственные нужды.