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Жители США и Канады позавидовали условиям труда у россиян

Общество
Жители США и Канады позавидовали условиям труда у россиян
pexels.com  /  Burst

Москва, 1 декабря. Американские и канадские пользователи портала Reddit позавидовали русским из-за лучших условий труда в России.

Иностранцы указали на ряд преимуществ российского трудового законодательства. Некоторые из них даже заявили, что хотели бы «стать русскими».

Публикация, описывающая формат отпусков и декретов в России, появилась в разделе antiwork. В нем пользователи делятся историями о несправедливом отношении к работникам со стороны начальства. Автор с ником SlowFlash написал, что в России гарантирован отпуск, больничные оплачиваются, а во время декрета работодатель не может уволить сотрудника.

«Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чем она не первая, если разобраться», — прокомментировал пост один из участников форума.

«Давай еще расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают», — с иронией отметил другой.

Жители США и Канады позавидовали условиям труда у россиян
dgs35.ru / Департамент государственной службы и кадровой политики Вологодской области

«Хочу быть русским», — написал пользователь с ником HighLordAnnarius.

Помимо американцев к обсуждению присоединились и жители Канады. По мнению комментаторов, в сложившейся ситуации в Северной Америке виноваты миллиардеры, которые пытаются сэкономить на трудовых коллективах.

Российский блогер Екатерина Новикова ранее рассказала об истинном отношении американцев к русским. По ее словам, граждане США не испытывают никакого негатива по отношению к туристам из России.

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Все новости / Общество / Жители США и Канады позавидовали условиям труда у россиян
россия сша работа канада трудовой кодекс
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