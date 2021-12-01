Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:18
18:17
Армия
Столтенберг: НАТО не может гарантировать Украине защиту в случае угрозы
18:16
Армия
Блогер Шарий пригрозил Украине ядерной зимой после бомбежки российских АЭС
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека клуба «Ян Регенсбург» Безушкова

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 17:51
Спорт
«Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека клуба «Ян Регенсбург» Безушкова
ТАСС  /  via www.imago-images.de

Москва, 1 декабря. Московский клуб «Спартак» ведет переговоры о переходе хавбека клуба второй Бундеслиги «Ян Регенсбург» Макса Безушкова.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, руководство красно-белых ведет переговоры касательно трансфера футболиста.

Отмечается, что отец игрока родом из Новосибирска, а мама — из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство.

Безушков выступает за немецкий клуб с 2019 года. Футболист является воспитанником «Штутгарта». Хавбек также выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и «Юнион». В сезоне-2021/22 Безушков сыграл в 16 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Срок контракта футболиста с клубом «Ян Регенсбург» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян отказался от перехода в петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека клуба «Ян Регенсбург» Безушкова
футбол спартак трансферы Макс Безушков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать