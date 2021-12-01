«Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека клуба «Ян Регенсбург» Безушкова

Москва, 1 декабря. Московский клуб «Спартак» ведет переговоры о переходе хавбека клуба второй Бундеслиги «Ян Регенсбург» Макса Безушкова.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, руководство красно-белых ведет переговоры касательно трансфера футболиста.

Отмечается, что отец игрока родом из Новосибирска, а мама — из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство.

Безушков выступает за немецкий клуб с 2019 года. Футболист является воспитанником «Штутгарта». Хавбек также выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и «Юнион». В сезоне-2021/22 Безушков сыграл в 16 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Срок контракта футболиста с клубом «Ян Регенсбург» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян отказался от перехода в петербургский «Зенит» и «Краснодар».