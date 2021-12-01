Оговорка Зеленского о «покупке жизни» на Украине сорвала аплодисменты в Верховной раде

Киев, 1 декабря. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде ознаменовалось мрачной оговоркой. После слов о «покупке жизни» детьми зал сорвался на аплодисменты.

Во время речи перед украинскими парламентариями экс-артист «Квартала 95» затронул вопрос обогащения страны за счет природных недр. Зеленский намеревался выразить надежду, что будущие поколения молодых граждан смогут приобретать жилье и получать образование, однако из-за оговорки получилась совсем другая фраза.

«Дети смогут использовать эти богатства для покупки собственной жизни на Украине», — провозгласил президент Украины.

Неизвестно, обратили ли законодатели внимание на инцидент, но вслед за мрачной оговоркой тут же раздались раскаты аплодисментов со стороны фракции «Слуга народа». Видео с выступления главы государства опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер не раз попадал в центр громких скандалов из-за своих неоднозначных высказываний. Особенно примечательным получился пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины», на котором Зеленский во всеуслышанье заявил о готовящемся 1 декабря в Киеве государственном перевороте. Известный журналист Дмитрий Гордон опубликовал подробный разбор всех высказываний бывшего комедианта, чем вызвал еще более широкий резонанс.