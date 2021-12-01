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Режиссер Голубев рассказал о предстоящем шоу «Золотой граммофон»

Общество
Режиссер Голубев рассказал о предстоящем шоу «Золотой граммофон»
Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Москва, 1 декабря. Режиссер шоу «Золотой граммофон» Андрей Голубев рассказал подробности предстоящего мероприятия, которое всегда удивляло зрителей масштабностью и грандиозностью.

«Золотой граммофон» пройдет в Кремлевском дворце 10 декабря. Организаторы делают уже последние штрихи в подготовке мероприятия. В этом году, по словам Голубева, зрители побывают на разных концертных и театральных площадках. Такое будет впервые в истории шоу.

«Зрители увидят разнообразие номеров в одной постановке, которая объединит на сцене и рок-концерт с соответствующими спецэффектами, и номера музыкального театра, и яркий зажигательный поп-концерт», — приводит пресс-служба «Русской Медиагруппы» слова режиссера.

Голубев отметил, что порядок номеров будет выстроен таким образом, чтобы погрузить гостей в «единое торжественное действо». Ежегодно организаторы шоу радуют зрителей необычными выступлениями артистов. В этом году, как обещают, будут грандиозная сценография и интересная режиссура.

Вести мероприятие будет Иван Ургант и Гарик Мартиросян. Первый был ведущим «Золотого граммофона» 13 раз, а Мартиросян — четыре.

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шоу голубев золотой граммофон
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