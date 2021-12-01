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Spotify назвал Моргенштерна самым популярным исполнителем в России

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 17:48
Общество
Spotify назвал Моргенштерна самым популярным исполнителем в России
instagram.com  /  @morgen_shtern

Стокгольм, 1 декабря. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify из России в большинстве своем слушают одних и тех же артистов. На основе их музыкальных предпочтений был составлен рейтинг самых популярных в стране исполнителей.

Шведская компания проанализировала данные за период с 1 января по 27 ноября 2021 года. Лидером по количеству прослушиваний стал скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн.

На втором месте в пятерке самых прослушиваемых в России артистов оказался его казахстанский коллега Адиль Жалелов, он же Скриптонит. Замыкает тройку лидеров хип-хоп-исполнитель Олег Нечипоренко, выступающий под псевдонимом Kizaru.

Четвертое и пятое места рейтинга распределили между собой дуэт Miyagi and Andy Panda и Big Baby Tape соответственно. Как отметили в компании, аналогичная тенденция, связанная с любовью россиян к рэп-музыке, наблюдается и в контексте наиболее прослушиваемых в стране альбомов. Единственным исключением в пятерке самых популярных пластинок стал альбом Teatro d'ira — Vol. I итальянского рок-коллектива Maneskin.

Любовь россиян к рэперу Алишеру Моргенштерну многие связывают со скандальным образом исполнителя. Наиболее резонансными историями с его участием стали штраф на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в одной из его песен, а также скандал, разгоревшийся из-за высказывания Моргенштерна о праздновании 9 Мая.

Помимо этого, претензия к музыканту нашлась и у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина: он обвинил рэпера в торговле наркотиками. Узнав об этом, Моргенштерн спешно ретировался из России.

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рейтинг spotify моргенштерн
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