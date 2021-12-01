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Госсекретарь США Блинкен приписал России стремление дестабилизировать ситуацию на Украине

Политика
Госсекретарь США Блинкен приписал России стремление дестабилизировать ситуацию на Украине
Global Look Press  /  Vincent Ricci/Keystone Press Agency

Рига, 1 декабря. Россия якобы «готовит агрессивные шаги в отношении Украины», а также «дестабилизирует обстановку внутри страны». С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе выступления на встрече глав министерств иностранных дел стран НАТО Блинкен выразил озабоченность «шагами» России по отношению к Украине. Также американский дипломат приписал Москве подготовку «масштабных военных операций» на украинской границе.

«Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия подготовила планы значительных агрессивных шагов в отношении Украины. Эти планы включают в себя усилия, направленные на дестабилизацию Украины изнутри, а также широкомасштабные военные операции», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Страны коллективного Запада продолжают использовать нарратив о «готовящемся вторжении» России на Украину. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Вашингтон, Киев и Брюссель отказаться от политики домыслов, вбросов и необоснованных нападок.

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украина россия сша нато энтони блинкен
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