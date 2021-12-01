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Лукашенко заявил, что относится к Зеленскому как к «случайному человеку в политике»

Политика
Лукашенко заявил, что относится к Зеленскому как к «случайному человеку в политике»
Федеральное агентство новостей

Минск, 1 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как «совершенно случайного человека в политике». Об этом лидер рассказал в интервью.

Лукашенко побеседовал с РИА Новости на тему Украины. По словам президента, перед войной в Донбассе у власти находился Александр Турчинов, «бывший комсомольский работник». Глава республики поделился своим к нему отношением.

«Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком», — сказал Лукашенко.

Глава Украины ранее провел пятичасовой пресс-марафон по случаю экватора своего президентства. Зеленский отвечал на вопросы граждан и прессы. Депутат Рады Ренат Кузьмин назвал позорным выступление главы государства. По мнению парламентария, президент был жалок.

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Все новости / Политика / Лукашенко заявил, что относится к Зеленскому как к «случайному человеку в политике»
украина лукашенко зеленский
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