Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:17
18:17
Армия
Столтенберг: НАТО не может гарантировать Украине защиту в случае угрозы
18:16
Армия
Блогер Шарий пригрозил Украине ядерной зимой после бомбежки российских АЭС
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Илон Маск представил свисток Tesla в виде электромобиля Cybertruck

Технологии
Илон Маск представил свисток Tesla в виде электромобиля Cybertruck
shop.tesla.com  /  Tesla

Вашингтон, 1 декабря. Американский предприниматель и инженер Илон Маск представил новый товар своей корпорации Tesla. Речь идет о «киберсвистке».

О новом устройстве изобретатель рассказал на странице в Twitter. Стоимость свистка составила 50 долларов (чуть больше 3,7 тысячи рублей).

«Посвисти на Tesla. Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток», — написал Маск.

Свисток выполнен в виде концепта электроавтомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей полированной стали. Киберсвисток назвали «премиальной коллекционной вещью».

Недавно предприниматель поделился планами об открытии собственного университета в Техасе. Он уверен, что Техасский Институт технологии и науки — такое название будет у высшего учебного заведения — вызовет восхищение.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Илон Маск представил свисток Tesla в виде электромобиля Cybertruck
Илон Маск tesla киберсвисток
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать