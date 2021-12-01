Илон Маск представил свисток Tesla в виде электромобиля Cybertruck

Вашингтон, 1 декабря. Американский предприниматель и инженер Илон Маск представил новый товар своей корпорации Tesla. Речь идет о «киберсвистке».

О новом устройстве изобретатель рассказал на странице в Twitter. Стоимость свистка составила 50 долларов (чуть больше 3,7 тысячи рублей).

«Посвисти на Tesla. Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток», — написал Маск.

Свисток выполнен в виде концепта электроавтомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей полированной стали. Киберсвисток назвали «премиальной коллекционной вещью».

Недавно предприниматель поделился планами об открытии собственного университета в Техасе. Он уверен, что Техасский Институт технологии и науки — такое название будет у высшего учебного заведения — вызовет восхищение.