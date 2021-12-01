Блинкен заявил, что США совместно с западными союзниками готовят санкции против Белоруссии

Вашингтон, 1 декабря. Соединенные Штаты в координации с западными союзниками готовят новый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии, рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Помимо этого, он подчеркнул, что американская сторона и западные союзники государства призывают Минск не использовать беженцев на польско-белорусской границе в политических целях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что республика решит проблему миграционного кризиса до начала следующего года. Глава страны уточнил, об этом он говорил в беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.