Экономист Хасанов объяснил, как приумножить новогоднюю премию

По прогнозам экспертов, новогоднюю премию в этом году получит каждый третий работник. Бонусы, конечно, у всех разные. У кого-то 5 тысяч, а у кого-то — 50% от годового оклада. Как использовать нежданную прибавку к доходу с умом, в беседе с ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов.

— Если, несмотря на все сложности, вызванные COVID-19, инфляцией или бережливостью начальника, человеку все же дали премию к Новому году, то почему, на Ваш взгляд, глупо потратить ее на вкусную еду и вещи?

ФБА «Экономика сегодня» /

— Прелесть премии в том, что она почти всегда неожиданная. До последнего момента человек не знает, дадут ему эти деньги или нет. А следовательно, почти никто заранее не включает эту премию в свои повседневные траты. При этом значительная часть граждан, это показывают многочисленные опросы, живут все-таки от зарплаты до зарплаты. И дело тут не всегда в том, что зарплата маленькая, и поэтому ее хватает впритык. Множество примеров, когда даже достаточно приличная зарплата тратится человеком вся без остатка. А раз праздничная премия — сюрприз, и, по сути, этих денег в бюджете не должно было быть, то логично поступить рационально и увеличить сумму, создав себе подушку безопасности. Это дальновидный шаг. Или получить стабильный дополнительный доход к зарплате. Пассивный доход всегда кстати. Многие россияне прекрасно приплюсовывают его к зарплате. Благодаря этому живут качественнее или откладывают себе на безбедную пенсию. А если уж дополнительный заработок внушительный, то можно и вовсе уйти от работодателя. Именно так поступают все успешные инвесторы.

— Хорошо, человек решил подумать о будущем и не пустил по ветру эту премию. Но куда эти деньги может выгодно вложить рядовой гражданин? Что сейчас самое прибыльное?

— Если говорить о том, куда вложить 13-ю зарплату, то тут множество вариантов, и главное — определиться с целями, ради которых и делается вложение. Если вам нужна гарантированная доходность, то больше 8% сейчас приносят государственные облигации России (ОФЗ). Это значительно превосходит доходность банковских депозитов, притом, что ОФЗ — это безрисковый инструмент, и здесь нет никаких ограничений по размеру вложений.

pixabay.com / FirmBee

Если же вы стремитесь к финансовой свободе, т. е. к возможности жить на ренту и не работать, то я бы рекомендовал вкладывать средства в российские акции, которые в основной своей массе фундаментально недооценены. Но делать это надо регулярно, а не только когда получаешь дополнительную зарплату, и стараться не обращать внимания на высокую волатильность фондового рынка, так как российские компании показывают рекордные прибыли, которые рынком совершенно не учтены, а дивиденды многих из них в 2022-м будут двузначными.

Вариант комбинированного портфеля тоже можно рассмотреть, вкладывая в облигации процент, приблизительно равный вашему возрасту. На 2022 год я бы порекомендовал акции «Газпрома», ВТБ, Яндекса и «ЛУКОЙЛа».

Не инвестируйте все деньги в один инструмент — так увеличивается риск потерять все и сразу. Образно о диверсификации говорит знаменитая английская пословица: «Не кладите все яйца в одну корзину».

ФБА «Экономика сегодня» /

— Куда может пойти человек, чтобы купить облигации и акции?

— Купить акции или облигации можно, воспользовавшись услугами любой брокерской конторы, которых в РФ десятки. Они предлагают свои услуги онлайн. Можно, конечно, и самому разобраться во всех этих процессах, но это будет небыстро.

Накануне стало известно, что «Газпром» продолжает наращивать европейские поставки топлива. Концерн за период с января по ноябрь текущего года повысил экспорт сырья до 171,5 млрд кубических метров. Среди наиболее увеличивших закачку сырья стран — Румыния (221,8%), Сербия (85,8%), Турция (83,7%), Словения (53,9%) и Болгария (43,8%).