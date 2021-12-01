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Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме «Ренфилд»

Общество
Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме «Ренфилд»
Global Look Press  /  Adam Rose/Netflix

Москва, 1 декабря. Американский актер Николас Кейдж дополнит каст фильма «Ренфилд» режиссера Криса МакКея. Он перевоплотится в графа Дракулу, пишет The Hollywood Reporter.

В центре сюжета пациент психиатрической больницы, который одержим жаждой крови. Он становится прислужником Дракулы в надежде, что тот даст ему вечную жизнь, сообщает «Культуромания».

Вместе с Кейджем в фильме сыграет Николас Холт, известный по фильмам «Фаворитка» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Интересно, что Холт уже играл существо, жаждущее крови. В ленте «Тепло наших тел» он исполнил роль зомби.

В основу «Ренфилда» лег сюжет романа Брэма Стокера «Дракула» 1897 года, пишет газета «Культура». Дата выхода проекта не уточняется.

В середине осени было объявлено о завершении съемок супергеройского фильма «Флэш». Ожидается, что картина появится на экранах 4 ноября 2022 года.

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кино николас кейдж ренфилд
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