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Мишустин осудил «хихикавших» российских губернаторов во время совещания

Политика
Мишустин осудил «хихикавших» российских губернаторов во время совещания
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 декабря. Российский премьер-министр Михаил Мишустин отчитал губернаторов, которые «хихикали» в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

После выступления главы Сбербанка Германа Грефа премьер-министр обратился к губернаторам Новгородской и Калининградской областей Андрею Никитину и Антону Алиханову, которые «сидели рядом и хихикали». После того как Мишустин отчитал политиков, он вернулся к обсуждению темы совещания.

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее Мишустин рассказал, что представители бизнеса в России активно используют меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Согласно представленным премьером данным, за грантами в Федеральную налоговую службу в течение ноября обратилось свыше 500 тысяч компаний.

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россия совещание мишустин
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