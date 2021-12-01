Мишустин осудил «хихикавших» российских губернаторов во время совещания

Москва, 1 декабря. Российский премьер-министр Михаил Мишустин отчитал губернаторов, которые «хихикали» в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

После выступления главы Сбербанка Германа Грефа премьер-министр обратился к губернаторам Новгородской и Калининградской областей Андрею Никитину и Антону Алиханову, которые «сидели рядом и хихикали». После того как Мишустин отчитал политиков, он вернулся к обсуждению темы совещания.

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее Мишустин рассказал, что представители бизнеса в России активно используют меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Согласно представленным премьером данным, за грантами в Федеральную налоговую службу в течение ноября обратилось свыше 500 тысяч компаний.