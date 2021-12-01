Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:17
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
18:01
Спорт
Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
18:01
Политика
Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Талибы взяли под контроль несколько КПП в ходе боестолкновений на границе с Ираном

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 17:57
Весь мир
Талибы взяли под контроль несколько КПП в ходе боестолкновений на границе с Ираном
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 1 декабря. На границе Ирана и Афганистана вспыхнули крупные боестолкновения между членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и иранскими пограничниками. Об обострении сообщило информационное агентство Aamaj News.

Согласно данным афганского СМИ, столкновения идут на территории уезда Канг провинции Нимруз. В боях применяются в том числе тяжелые вооружения. Талибы уже призвали жителей окрестных населенных пунктов покинуть свои дома в целях безопасности.

Известно, что боевики «Талибана» стягивают к границе бронетехнику, и афганская, и иранская стороны применяют артиллерию.

Местные источники сообщают о потерях со стороны талибов, но подтверждения этой информации пока не поступало. При этом, по данным прессы, под контроль «Талибана» могли перейти несколько иранских КПП.

Причины конфликта между сторонами остаются неясными. В соцсетях появляются сообщения о словесной перепалке талибов и иранских пограничников, которая могла перерасти в вооруженные столкновения. Однако не исключено, что обострение могло спровоцировать недавнее решение Ирана, отодвинувшего свои контрольно-пропускные пункты на границе с Афганистаном на 400 метров вглубь провинции Герат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Талибы взяли под контроль несколько КПП в ходе боестолкновений на границе с Ираном
афганистан иран талибан
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать