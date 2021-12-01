Талибы взяли под контроль несколько КПП в ходе боестолкновений на границе с Ираном

Кабул, 1 декабря. На границе Ирана и Афганистана вспыхнули крупные боестолкновения между членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и иранскими пограничниками. Об обострении сообщило информационное агентство Aamaj News.

#BREAKING: Clashes between the Taliban and Iran border forces underway. Taliban asked reinforcments. pic.twitter.com/tVUHYsak90 — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 1, 2021

Согласно данным афганского СМИ, столкновения идут на территории уезда Канг провинции Нимруз. В боях применяются в том числе тяжелые вооружения. Талибы уже призвали жителей окрестных населенных пунктов покинуть свои дома в целях безопасности.

Another video posted by pro #Taliban sources showing battle underway between #Taliban and #Iranian border guards at Kang district of #Nimroz at #Afghanistan #Iran border . At this moment the reason of fighting is unknown pic.twitter.com/5TKAfBr54V — Himat همت (@Himat75) December 1, 2021

Известно, что боевики «Талибана» стягивают к границе бронетехнику, и афганская, и иранская стороны применяют артиллерию.

Местные источники сообщают о потерях со стороны талибов, но подтверждения этой информации пока не поступало. При этом, по данным прессы, под контроль «Талибана» могли перейти несколько иранских КПП.

Причины конфликта между сторонами остаются неясными. В соцсетях появляются сообщения о словесной перепалке талибов и иранских пограничников, которая могла перерасти в вооруженные столкновения. Однако не исключено, что обострение могло спровоцировать недавнее решение Ирана, отодвинувшего свои контрольно-пропускные пункты на границе с Афганистаном на 400 метров вглубь провинции Герат.

1 Организация запрещена на территории РФ.