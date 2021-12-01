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Профессор Ткаченко оценил вероятность начала большой войны между НАТО и Россией

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 17:41
Пресс-центр
Профессор Ткаченко оценил вероятность начала большой войны между НАТО и Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 1 декабря. РФ и НАТО вряд ли сойдутся в вооруженном противостоянии, несмотря на агрессивную антироссийскую риторику, с помощью которой западные страны пытаются задеть Москву, заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эксперт в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга поделился своими впечатлениями от встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге. По его словам, резкие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России еще не означают, что нужно готовиться к большой войне.

«Несмотря на такие серьезные слова Столтенберга, в действительности, тональность дискуссии, сама повестка дня рижской встречи, у них такая, довольно разнообразная, рутинная. Я думаю, что Россия с конфликтом Белоруссии и Польши, или скажем Донбассом, появилась для того, чтобы как-то оживить эту рутину», — заявил политолог.

Политолог отметил, что у НАТО на повестке дня стоят два главных вопроса. В первую очередь, члены военно-политического блока подводили итоги кампании в Афганистане, которая стала для Запада настоящей катастрофой. Что касается второй темы, то ею стала стратегическая концепция Альянса, которая пересматривается примерно раз в 10 лет.

«Тематика, которая вбрасывалась Столтенбергом, она является отражением процессов внутри НАТО. То, куда Альянс будет развиваться, и отчасти, конечно, необходимость какой-то сигнал послать Украине и России», — объяснил он.

Ткаченко отметил, что российскую сторону пытаются представить участником конфликта в Донбассе. Члены НАТО хотят убедить мировое сообщество в причастности Москвы к событиям на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что НАТО открыто обвиняет РФ в якобы «агрессивных» намерениях. По мнению некоторых экспертов, западные страны делают это для того, чтобы скрыть собственные планы.

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