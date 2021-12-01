Ибрагимович рассказал, почему сорвался его переход в «Наполи»

Милан, 1 декабря. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Corriere della Sera рассказал, что в 2019 году достиг договоренности о переходе в «Наполи», однако владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис уволил наставника Карло Анчелотти, после чего форвард решил перейти в «Милан».

Ибрагимович перешел в «Милан» из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой прошлого года, подписал контракт до июня с возможностью продления на сезон.

«Посмотрев документальный фильм о Марадоне, я решил перейти в «Наполи», чтобы сделать как Диего — завоевать скудетто. Я устал от Америки, подумал, что хватит. С «Наполи» была достигнута договоренность, но затем Де Лаурентис выгнал Анчелотти», — рассказал 40-летний швед.

По словам Ибрагимовича, футбольный агент Мино Райола посоветовал ему вернуться в «Милан».

Напомним, в начале ноября 2021 года «Милан» победил «Рому» в 11-м туре Серии А — 2:1. Один из голов забил нападающий Ибрагимович. Этот гол стал для футболиста 400-м в национальных первенствах за карьеру.