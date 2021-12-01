Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:17
18:16
Армия
Блогер Шарий пригрозил Украине ядерной зимой после бомбежки российских АЭС
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
18:01
Спорт
Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд Ливии вернул нарушившего закон о выборах премьера Дабибу в президентскую гонку

Весь мир
Суд Ливии вернул нарушившего закон о выборах премьера Дабибу в президентскую гонку
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 1 декабря. Апелляционный суд удовлетворил жалобу двух политиков, исключенных Высшей национальной избирательной комиссией (ВИК) Ливии из списка кандидатов на пост президента. Речь идет о премьере переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиде Дабибе и об экс-главе распущенного Всеобщего национального конгресса Нури Абу Сахмейне.

Изначально в избирком подали документы 98 граждан, но первичную проверку прошли только 73 человека. Не допустили на голосование 25 претендентов на президентское место, однако адвокаты оспорили некоторые решения.

В предвыборную гонку вернулись академик Фатхи Бен Шатван, инженер Мухаммад Халед аль-Гвейль, доктор философии Мухаммад аш-Шариф и другие. Примечательно, что допуск премьера Абд аль-Хамида Дабибы к участию в плебисците нарушает законодательство Ливии, поскольку кандидат не покинул государственный пост за три месяца до старта голосования, запланированного на 24 декабря.

Адвокаты остальных исключенных ВИК претендентов могут подать документы в апелляционные суды Триполи, Бенгази, Сабхи, Мисураты, Тобрука, Аз-Завии и других городов. Позже избирком обнародует окончательный список кандидатов в президенты. При этом 3173 человека баллотировались в парламент.

Ранее итальянское издание La Voce del Patriota сообщало, что США могут стоять за решением ВИК не допускать до президентских выборов сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама. Ливийцы выступали против решения избиркома, а адвокаты пытались опротестовать постановление, но судьи Сабхи так и не рассмотрели апелляцию.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Суд Ливии вернул нарушившего закон о выборах премьера Дабибу в президентскую гонку
ливия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать