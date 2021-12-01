Суд Ливии вернул нарушившего закон о выборах премьера Дабибу в президентскую гонку

Триполи, 1 декабря. Апелляционный суд удовлетворил жалобу двух политиков, исключенных Высшей национальной избирательной комиссией (ВИК) Ливии из списка кандидатов на пост президента. Речь идет о премьере переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиде Дабибе и об экс-главе распущенного Всеобщего национального конгресса Нури Абу Сахмейне.

Изначально в избирком подали документы 98 граждан, но первичную проверку прошли только 73 человека. Не допустили на голосование 25 претендентов на президентское место, однако адвокаты оспорили некоторые решения.

В предвыборную гонку вернулись академик Фатхи Бен Шатван, инженер Мухаммад Халед аль-Гвейль, доктор философии Мухаммад аш-Шариф и другие. Примечательно, что допуск премьера Абд аль-Хамида Дабибы к участию в плебисците нарушает законодательство Ливии, поскольку кандидат не покинул государственный пост за три месяца до старта голосования, запланированного на 24 декабря.

Адвокаты остальных исключенных ВИК претендентов могут подать документы в апелляционные суды Триполи, Бенгази, Сабхи, Мисураты, Тобрука, Аз-Завии и других городов. Позже избирком обнародует окончательный список кандидатов в президенты. При этом 3173 человека баллотировались в парламент.

التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين



بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية (3173) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 30/نوفمبر. pic.twitter.com/7XWHHDaPY7 — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 1, 2021

Ранее итальянское издание La Voce del Patriota сообщало, что США могут стоять за решением ВИК не допускать до президентских выборов сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама. Ливийцы выступали против решения избиркома, а адвокаты пытались опротестовать постановление, но судьи Сабхи так и не рассмотрели апелляцию.