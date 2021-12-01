Политолог Гапоненко: антироссийская политика обернулась для Латвии проблемами в экономике

Санкт-Петербург, 1 декабря. Решение прибегнуть к антироссийской политике обернулось для Латвии малоприятными последствиями, считает сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии, доктор экономических наук Александр Гапоненко.

В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», он отметил, что власти страны специально нагнетают антироссийскую истерию, чтобы отвлечь внимание от безработицы, депопуляции и других острых социальных трудностей. По его словам, в Латвии начались большие экономические проблемы.

«В результате антироссийской политики, которую проводило руководство, сократились объемы транзита железнодорожного и автомобильного транспорта. В результате этого произошло очень большое количество увольнений. Люди потянулись туда, где они могут получить заработки, это и Германия, и прежде всего Скандинавия еще», — уточнил он.

Также Гапоненко добавил, что в Латвии вырос уровень смертности, при чем COVID-19 занимает лишь небольшую часть от общего показателя. Страна вышла на первое место по вымиранию населения, добавил политолог.

Ранее сообщалось, что Латвии угрожает тяжелейший за всю историю кризис. Соотечественники не хотят возвращаться в страну с низкими зарплатами и высокими налогами.