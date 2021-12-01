Политолог Аркатов: парад армии ЦАР продемонстрировал эффективность обучения у россиян

Посвященный Дню провозглашения республики военный парад в столице ЦАР продемонстрировал качество обучения армии российскими инструкторами, считает политолог Иван Аркатов.

«Россия активно сотрудничает с Центральноафриканской Республикой. Отечественные специалисты высоко подняли боевой потенциал национальной армии (FACA) и ее готовность к отражению любых угроз. Участники парада продемонстрировали высококлассный уровень военной подготовки, это говорит о многом. Что главное — мероприятие отражает укрепление взаимоотношений между Москвой и Банги. Это важный показатель. Мы имеем серьезный авторитет и влияние на Черном континенте, что подает определенный знак нашим западным партнерам, в частности Франции, чтобы они поменьше активничали со своими стратегиями в бывших африканских колониях», — объяснил эксперт.

Зрители мероприятия смогли вживую оценить строевую подготовку военнослужащих FACA и их навыки тактического десантирования с боевой авиации. Аркатов уверен, что ВС ЦАР переняли у российских инструкторов все навыки, которыми славятся отечественные войска:

«Текущее состояние армии ЦАР отражает положение дел наших собственных, российских войск, и демонстрирует те же качества, за которые нас уважают. Сравнивая потенциал FACA с подготовкой войск прочих африканских стран, можно сделать очевидный вывод: армия ЦАР обучена на порядок лучше. Она показывает высокий уровень подготовки и демонстрирует умение принимать верные тактические решения».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Политолог отметил, что на мероприятии были российские флаги. Эксперт уверен, что таким образом правительство Центральноафриканской Республики выражает России признательность. Именно консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволила бойцам FACA ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

«Развитие очень наглядно, потенциал сильно вырос, если сравнивать с 2018 годом. Работа наших инструкторов принесла хороший результат. Кстати, на параде можно было заметить российские флаги. Это тоже хороший знак, так как не каждая страна готова демонстрировать чужие символы. Доказывает теплоту отношений, подтверждает крепкую дружбу, уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. А также это является предупреждением для стран, которые хотят мутить воду в ЦАР и соседних от нее государствах», — заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Россия помогла Центральноафриканской Республике выйти из затяжного кризиса безопасности и заняться восстановлением государства. Подробнее о стратегии властей ЦАР, позволившей стабилизировать обстановку и разработать эффективную социально-экономическую программу, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.