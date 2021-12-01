В Москве простились с певцом Александром Градским

Прощальная панихида состоялась в концертном зале «Градский холл». Проститься с артистом пришли Константин Эрнст, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Григорий Лепс, а также родные, близкие и поклонники музыканта.

Возложить цветы и последний раз взглянуть на любимого артиста пришли несколько сотен человек. В концертном зале не осталось ни одного свободного места, гости толпились в проходах, заняв собой все свободное пространство. Церемония прощания длилась около трех часов, и все это время из колонок звучал неповторимый голос великого музыканта, увековеченный в его песнях.

Первым слово взял Константин Эрнст. Он признался, что считает Александра Градского самым живым из всех людей, которых он знал. А его фантастические таланты поражают не одно поколение людей.

«Лодку большую прадед наш решил построить для внуков — эта фраза, которую Саша спел в 1975 году, во многом воплощает то, что он делал на протяжении всей своей жизни», — считает Эрнст.

Коллега Александра Градского по шоу «Голос»1 Леонид Агутин вспомнил, что с самым почетным членом жюри они общались не только на съемочной площадке. Артисты могли проболтать по телефону больше часа.

«Если я не звонил, звонил Борисыч. А он сидит, сидит, ему скучно, надо пообщаться: «Как дела? Как думаешь, пойдешь на следующий сезон?». И на часик с ним обсуждения: нужно — не нужно, как будем себя вести, что будем делать, на чем будем настаивать, что спустим на тормозах и так далее. Собирал мнения наши», — вспоминает Леонид.

Еще один коллега звезды по «Голосу» Сергей Жилин вспоминает свои отношения с Градским, как очень теплые, а самого певца считает очень прямым и честным человеком.

«Все, что он делал, это автоматически воспринималось всеми нами, публикой, как, действительно, очень большое и серьезное дело. Да, местами он бывал неожиданен. Но он никогда просто так никому никаких замечаний не делал», — рассказал дирижер шоу «Голос».

Своими воспоминаниями об ушедшем артисте поделился со сцены и Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он назвал Градского «человеком — эпохой». По мнению певца, Александр был примером того, как нужно прожить жизнь.

«Он был Саша, Саша Градский. На самом деле, он не Саша Градский, он – Александр Борисович Градский, глыба, человек огромного масштаба. Человек, заслуживший право называться «Любимцем народа». И он был любимцем народа по-настоящему», — описывает жизнь Градского Лев Валерианович.

Последними на сцене появились старшие дети Александра Градского Мария и Даниил. Молодые люди рассказали, что этот концертный зал — дело всей жизни их отца. Ведь он вложил в него всю душу, самостоятельно выбирая дизайн для «каждого болтика».

«Мы увидели, что мы не одни, что какое большое сердце у нашей страны, какие замечательные у нас люди. Я хочу сказать огромное спасибо всем, каждому человеку, который написал, пришел, помолился, поставил его песню, просто подумал о нем. Спасибо вам всем огромное от нас, от нашей семьи», — растрогалась Мария.

Все присутствующие на панихиде гости сошлись во мнении, что такой артист, как Александр Градский достоин памятника. А лучшим мемориалом певцу может послужить сохранение здания с названием «Концертный зал «Градский холл». К слову, здесь через три дня состоится концерт, который художественный руководитель готовил вместе со своей творческой труппой. Участники коллектива уверили, что несмотря ни на что представление состоится, но уже без любимого режиссера.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента