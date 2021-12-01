Умер бывший мэр Ставрополя Николай Пальцев

Ставрополь, 1 декабря. Бывший глава администрации Ставрополя Николай Пальцев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Причина смерти не уточняется.

Николай Пальцев был министром труда и соцзащиты населения Ставрополья и заместителем председателя правительства. В июле 2008 года был назначен на должность исполняющего полномочия главы краевого центра, а спустя несколько месяцев выдвинул свою кандидатуру на общегородских выборах и одержал победу. Он руководил администрацией Ставрополя до 2011 года.