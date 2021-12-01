Теща Александра Градского едва не упала в обморок на церемонии прощания в Москве

Москва, 1 декабря. Теща композитора Александра Градского пришла почтить память зятя на церемонии похорон. Родственница артиста неожиданно начала терять сознание во время траурного мероприятия.

Церемония прощания и похороны Александра Градского завершились в Москве. Множество поклонников, коллег и близких пришли проститься с композитором. Среди них была мать вдовы артиста Марины Коташенко, которая также решила попрощаться с зятем и поддержать дочь.

На церемонии прощания неожиданно стало плохо теще Градского. Женщина едва не упала в обморок. Марина Коташенко удержала мать от потери сознания, несмотря на свое состояние, которое прятала за медицинской маской.

Похороны Александра Градского прошли на Ваганьковском кладбище. Гроб с телом композитора доставили на место захоронения из театра «Градский Холл», где знаменитости и родственники вышли на сцену и почтили память артиста речами. Музыканта похоронили рядом с актрисой Светланой Мизери.