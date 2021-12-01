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Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в попытке рассорить принца Гарри с королевской семьей

Шоу-бизнес
Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в попытке рассорить принца Гарри с королевской семьей
Global Look Press  /  White House / Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Лондон, 1 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал напряженные отношения между королевской семьей Великобритании и герцогами Сассекскими. Миллиардер уверен, что герцогиня Меган Маркл повлияла на конфликт между принцем Гарри и родственниками.

Миллиардер Дональд Трамп признался, что никогда не был расположен к Меган Маркл. По его мнению, герцогиня ужасно поступила с родственниками супруга и проявила неуважение не только к королевской семье, но и лично королеве Елизавете II. Трамп также выступил с обвинениями в адрес Маркл — он уверен, что она управляла мужем, чтобы ослабить его связь с родными.

«Я не являюсь ее поклонником. Никогда не был, с первого же дня. Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом», — убежден миллиардер.

Обсуждение произошло в интервью бывшему лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу в эфире канала GB News. Экс-президент США отметил, что считает Елизавету II великой женщиной, которая имеет историческое значение, передает телеканал «360».

Меган Маркл также оказалась в центре скандала из-за обвинений в недопустимом обращении с персоналом. Однако адвокат Дженни Афиа заявила о неточностях в этой неоднозначной истории.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в попытке рассорить принца Гарри с королевской семьей
трамп королевская семья меган маркл
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