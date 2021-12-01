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Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Владивосток, 1 декабря. Мощный снежный циклон, обрушившийся на столицу Приморья 30 ноября, принес шторм и метель, а скорость ветра достигла 34 метров в секунду. Из-за непогоды накануне в регионе отмечались десятки аварий. Скорость ветра превысила показатель 1972 года, когда она составила 32 м/с, и стала рекордной за все время наблюдений, передает ИА PrimaMedia, ссылаясь на приморских синоптиков. Также в Приморье выпало 24 мм осадков, что составляет 77% от месячной нормы.

Сейчас город возвращается к обычной жизни, городские службы заняты ликвидацией последствий аварий, подключают электроснабжение, отопление и воду. Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер.

Ранее ФАН рассказывал о циклоне «Бенедикт», обрушившемся на Санкт-Петербург. За два дня он буквально засыпал Северную столицу снегом.

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приморье рекорд владивосток ветер осадки циклон
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