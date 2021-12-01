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«Газпром» продолжает наращивать европейские поставки топлива

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 16:54
Экономика
«Газпром» продолжает наращивать европейские поставки топлива
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 декабря. Российский газовый холдинг увеличил поставки голубого топлива в государства дальнего зарубежья на 6,6%, указывается в Telegram-канале компании.

Концерн за период с января по ноябрь текущего года повысил экспорт сырья до 171,5 млрд кубических метров. Среди наиболее увеличивших закачку сырья стран — Румыния (221,8%), Сербия (85,8%), Турция (83,7%), Словения (53,9%) и Болгария (43,8%).

Генеральный директор структуры «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова ранее заявляла, что экспорт энергоресурса в Китайскую Народную Республику через магистраль «Сила Сибири» с января по сентябрь достиг 7,1 млрд «кубов». Согласно первоначальным планам «Газпрома», в Пекин к концу года должно быть перекачано около 10 млрд кубометров топлива.

Уровень добычи природного газа концерном в январе-ноябре 2021 года возрос на 14,7% в сравнении с таким же периодом предыдущего года и составил 467,6 млрд кубометров. По ожиданиям холдинга, экспорт топлива в Европу должен вырасти в этом году до 183 млрд кубических метров.

«Газпром» также собирается перевыполнить план на 2021 год по строительству межпоселковых газопроводов по направлению проекта газификации. С января уже возведено 87 межпоселковых трубопроводов, протяженность которых превышает 1,5 тыс. км.

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Все новости / Экономика / «Газпром» продолжает наращивать европейские поставки топлива
Газпром турция сербия румыния европа экспорт природный газ
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