Финансовый эксперт Самойлова объяснила, почему нужно увеличивать доход, а не инвестировать

В эпоху ковида и сопутствующих ему неопределенностей рисков на финансовых рынках становится все больше. Стоит ли сейчас инвестировать, и какие из инвестиций надежны? И не лучше ли вместо этого сделать ставку на увеличение доходов? Чтобы найти ответы на актуальные вопросы, ФАН обратился к финансовому эксперту и сооснователю школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлане Самойловой.

По словам специалиста, в ближайшее время тренд на инвестиции в нашей стране сохранится, что подтверждает сухая статистика: сейчас на Мосбирже зарегистрировано больше 15 млн частных инвесторов, а ведь в начале 2020 года их было всего 3 млн.

«Брокерских счетов открыто много, но понятно, что только часть из них работающая, ведь далеко не все частные инвесторы умеют управлять своими счетами и зарабатывать на бирже. Кроме того, на фондовом рынке появилось много новичков, которые реагируют на рекламные призывы разных компаний и банков заработать на бирже, но слабо при этом разбираются в рынках, — говорит Светлана Самойлова. — Стоит напомнить, что практически все инвестиции можно назвать рисковыми — это не вклад, где доходность вам гарантирована, несмотря ни на что. И часто новые инвесторы рискуют, принимают необдуманные решения, хотя стоит выходить на биржу только с определенным уровнем знаний и подготовки».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Нынешний тренд на увеличение доходов тоже вполне понятен: в стране и в мире растет инфляция, а следом за ней — затраты людей, многие из которых закредитованы и не знают, как снизить эту нагрузку. Помимо этого, желательно бы формировать финансовую подушку безопасности и закладывать увеличение расходов на жизнь в следующему году, ведь цены очевидно продолжат свой рост. Из этого следует, что вместо заманчивых инвестиций увеличение дохода выходит для населения на первый план.

«Поэтому стоит рекомендовать россиянам уже сейчас задуматься, как зарабатывать деньги в следующем году и как увеличивать свой доход, например, монетизировать имеющиеся навыки, сокращать расходы или создавать личный финансовый план, — советует финансовый эксперт. — И уже планомерным развитием таких действий станет увеличение дохода — появится понимание, как, где и за счет чего можно увеличить приток средств».

Ранее инвестор и предприниматель Илья Ангелов рассказал, как на самом деле работают курсы финансовой грамотности. По словам эксперта, сейчас все популярнее становятся краткосрочные курсы, рассчитанные на разностороннюю аудиторию и охватывающие максимум информации.