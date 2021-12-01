Элджея заметили у иммиграционного центра на Кипре

Москва, 1 декабря. Репортеры заметили знаменитого рэпера Элджея на Кипре, когда он входил в здание иммиграционного центра. Журналисты были озадачены визитом музыканта в иностранное государственное учреждение.

Издание Peopletalk опубликовало видео с 27-летним Элджеем. Молодой человек вышел из внедорожника Mercedes-Benz и зашел в здание иммиграционного центра. Через некоторое время он довольный вышел из центра и подошел к автомобилю, в котором его кто-то ждал.

Журналисты предположили, что рэпер оформляет документы на получение гражданства Кипра. Однако никаких доказательств этому нет.

Интересно, что совсем недавно в социальных сетях обсуждали другой не менее значимый вопрос. Настя Ивлеева, бывшая супруга рэпера, опубликовала фото артиста. Некоторые подписчики предположили, что у пары налаживаются отношения. Они не исключили, что бывшие супруги могут сойтись вновь.

При этом ни блогер, ни рэпер не комментируют слухи о воссоединении. Пара подтвердила свое расставание в августе этого года.