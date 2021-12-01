Путин проверил рояль в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин посетил готовящийся к открытию центр искусств «Дом культуры «ГЭС-2». Глава государства протестировал настройки рояля в комнате звукозаписи.

Дом культуры «ГЭС-2» готовится официально открыть двери для посетителей с 4 декабря. Накануне долгожданного мероприятия центр искусств посетил с экскурсией президент Владимир Путин в компании мэра Москвы Сергея Собянина и президента фонда современного искусства V-A-C Леонида Михельсона.

Глава государства осмотрел выставочные платформы, а также мастерские и студию звукозаписи. Там Путин проверил работу рояля, когда извлек их инструмента несколько нот.

Президент России также готовится к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Путин предложил инвесторам съезда «Россия зовет!» присоединиться к мероприятию.